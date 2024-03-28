16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Кинеле будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве с соцвыплатми Полицейские проводят проверку по сообщению о стрельбе в Самаре Самарская полиция смогла найти потерявшегося малыша за 10 минут после обращения родителей В Самаре возбудили дело из-за отчуждения земель Парка 60-летия Советской власти При тушении пожара в п. Суходол под Самарой обнаружена погибшая женщина

Происшествия

Полицейские проводят проверку по сообщению о стрельбе в Самаре

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 151
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники МВД начали проверку из-за сообщений о стрельбе в столице 63 региона. На случившееся пожаловались в соцсетях местные жители. Люди рассказали, что минувшей ночью на ул. Авроры, 72 группа ребят начала стрелять из какого-то оружия в воздух, тем самым разбудив жителей. На сообщение обратили внимание правоохранители.

"По выявленной публикации сотрудниками полиции в ходе мониторинга СМИ в настоящее время отделом полиции по Железнодорожному району УМВД России по г. Самаре проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

ольга евсеева 06 марта 2024 19:52 "Вывели в коридор и напугали": жительница Новокуйбышевска добивается защиты сына от "разборок"

На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31