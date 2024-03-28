Полицейские проводят проверку по сообщению о стрельбе в Самаре

Сотрудники МВД начали проверку из-за сообщений о стрельбе в столице 63 региона. На случившееся пожаловались в соцсетях местные жители. Люди рассказали, что минувшей ночью на ул. Авроры, 72 группа ребят начала стрелять из какого-то оружия в воздух, тем самым разбудив жителей. На сообщение обратили внимание правоохранители.
"По выявленной публикации сотрудниками полиции в ходе мониторинга СМИ в настоящее время отделом полиции по Железнодорожному району УМВД России по г. Самаре проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !