Полицейские проводят проверку по сообщению о стрельбе в Самаре

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Сотрудники МВД начали проверку из-за сообщений о стрельбе в столице 63 региона. На случившееся пожаловались в соцсетях местные жители. Люди рассказали, что минувшей ночью на ул. Авроры, 72 группа ребят начала стрелять из какого-то оружия в воздух, тем самым разбудив жителей. На сообщение обратили внимание правоохранители.