До конца весны на китайские седельные тягачи действует скидка-субсидия

Лизинговая компания CARCADE и ООО "ФАВ-Восточная Европа" объявляют об обновлении специальной программы финансирования седельных тягачей FAW J7. Акция действует на договоры, заключённые до 25 мая 2024 года.
Как сообщили в пресс-службе компании, клиенты CARCADE могут приобрести седельные тягачи FAW модели J7 с колёсной формулой 4×2 с использованием скидки-субсидии на аванс в рамках лизингового договора, оплачивая первый платёж по сделке уже за минусом суммы субсидии. Размер скидки составит 400 000 рублей, воспользоваться предложением клиенты смогут до 25 мая. Акция распространяется только на новую технику в наличии либо в поставке через организатора специальной программы.
Корпорация FAW является крупнейшим производителем легковых и грузовых автомобилей в Китае. Компания ООО "ФАВ-Восточная Европа" — официальное представительство бренда FAW на территории Российской Федерации, ведущее деятельность с 2007 года. В настоящее время компания активно развивает дилерскую сеть по всей стране и имеет более 70 официальных центров, что позволяет клиентам оперативно получать сервисное обслуживание и приобретать технику, имеющуюся в наличии на складах импортёра, для развития бизнеса любого направления.
Актуальный список доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.