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Финансы Экономика и бизнес

До конца весны на китайские седельные тягачи действует скидка-субсидия

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE и ООО "ФАВ-Восточная Европа" объявляют об обновлении специальной программы финансирования седельных тягачей FAW J7. Акция действует на договоры, заключённые до 25 мая 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, клиенты CARCADE могут приобрести седельные тягачи FAW модели J7 с колёсной формулой 4×2 с использованием скидки-субсидии на аванс в рамках лизингового договора, оплачивая первый платёж по сделке уже за минусом суммы субсидии. Размер скидки составит 400 000 рублей, воспользоваться предложением клиенты смогут до 25 мая. Акция распространяется только на новую технику в наличии либо в поставке через организатора специальной программы.

Корпорация FAW является крупнейшим производителем легковых и грузовых автомобилей в Китае. Компания ООО "ФАВ-Восточная Европа" — официальное представительство бренда FAW на территории Российской Федерации, ведущее деятельность с 2007 года. В настоящее время компания активно развивает дилерскую сеть по всей стране и имеет более 70 официальных центров, что позволяет клиентам оперативно получать сервисное обслуживание и приобретать технику, имеющуюся в наличии на складах импортёра, для развития бизнеса любого направления.

Актуальный список доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Гид потребителя

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