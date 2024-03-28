Женский БК "Самара" закрыл регулярный чемпионат победой над "Нефтяник-Титаном"

В заключительном матче регулярного чемпионата Премьер-лиги женский БК "Самара" в Омске переиграл "Нефтяник-Титан" — 76:67, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Почти три минуты "Самара" не давала хозяйкам набрать очки, сама же усилиями Анны Зайцевой, Тайны да Пайшао и Мэлори Бейтс убежала вперед — 6:0. Впрочем, пара ошибок — и омички стремительным рывком перехватили лидерство. Но ненадолго: фирменное соло (8 очков подряд) выдала Юлия Полуянова, вернувшая нашей команде инициативу. А два попадания Дарьи Курильчук укрепили позиции гостей: 19:14 после первого периода. Уверенно гости начали и второй: с 5 очков от Анны Зайцевой. В какой-то момент разница достигла "+13" (33:20 после трехи от Юлии Полуяновой и прохода Мэлори Бейтс) — но к большому перерыву от этого преимущества остались лишь воспоминания: 33:32.

Перерыв однозначно пошел "Самаре" на пользу: трехи от Юлии Полуяновой и Тайны да Пайшао оживили игру. А затем пришло время для бенефиса от Анны Зайцевой: 8 очков подряд — к середине третьей четверти наша команда вновь создала себе двузначный задел, 50:39. И вновь это ничуть не смутило сибирячек: еще один рывок от хозяек — и к заключительному периоду они повели в счете, 50:55. Юлия Полуянова на старте четвертой десятиминутки вернула гостей в игру — и в середине четверти Анна Зайцева своими попаданиями в который раз поменяла лидера матча: 64:61. Очень кстати Полуянова, словно не желая уступать Зайцевой в споре за звание самого результативного игрока матча, положила в цель треху — и на этот раз раздаривать добытое преимущество наша команда уже не стала.

76:67 — победа "Самары".

Следующий матч наша команда проведет уже в рамках плей-офф чемпионата. Соперник и точные даты четвертьфинальных матчей станут известны чуть позже.