Погода в Самаре бьет рекорды: 27 марта синоптики зафиксировали очередной максимум осадков в 12 пунктах региона

В среду, 27 марта, в Самарской области был зафиксирован очередной рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
Суточный максимум количества осадков установлен сразу в 12 населенных пунктах Самарской области.
В Самаре перекрыт рекорд 12-летней давности: последний раз настолько обильный дождь прошел в городе 27 марта 2012 года. В 2024 году отклонение составило 7 мм. Кроме того, рекорд 2012 года был побит в Аглосе (с отклонением 12,7 мм), Авангарде (3,9 мм), Большой Глушице (0,8 мм).
В Клявлино последний раз столь интенсивные осадки выпадали 27 марта 1982 года. В 2024 году отклонение от предыдущего рекорда составило 2 мм.
В Кинель-Черкассах и Серноводске перекрыт рекорд 30-летней давности с отклонением 12 и 28,8 мм.
В Тольятти и Сызрани последний раз таким дождливым было 27 марта 1995 года (в текущем году отклонение составило 38,6 и 5,6 мм, соответственно), а в Безенчуке и Новодевичьем - 27 марта 2001 года (12 и 28,5 мм, соответственно).
В Челно-Вершинах перекрыт рекорд от 27 марта 2019 и 2022 годов с отклонением в 26 мм.
Последние комментарии
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.