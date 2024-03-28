Погода в Самаре бьет рекорды: 27 марта синоптики зафиксировали очередной максимум осадков в 12 пунктах региона

В среду, 27 марта, в Самарской области был зафиксирован очередной рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Суточный максимум количества осадков установлен сразу в 12 населенных пунктах Самарской области.

В Самаре перекрыт рекорд 12-летней давности: последний раз настолько обильный дождь прошел в городе 27 марта 2012 года. В 2024 году отклонение составило 7 мм. Кроме того, рекорд 2012 года был побит в Аглосе (с отклонением 12,7 мм), Авангарде (3,9 мм), Большой Глушице (0,8 мм).

В Клявлино последний раз столь интенсивные осадки выпадали 27 марта 1982 года. В 2024 году отклонение от предыдущего рекорда составило 2 мм.

В Кинель-Черкассах и Серноводске перекрыт рекорд 30-летней давности с отклонением 12 и 28,8 мм.

В Тольятти и Сызрани последний раз таким дождливым было 27 марта 1995 года (в текущем году отклонение составило 38,6 и 5,6 мм, соответственно), а в Безенчуке и Новодевичьем - 27 марта 2001 года (12 и 28,5 мм, соответственно).

В Челно-Вершинах перекрыт рекорд от 27 марта 2019 и 2022 годов с отклонением в 26 мм.