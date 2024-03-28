В Отделении СФР по Самарской области начала работу мобильная клиентская служба

Одним из основных направлений работы Отделения Социального фонда России по Самарской области является повышение качества работы с гражданами, в том числе и маломобильной частью населения. Специально для нее в региональном Отделении СФР начала работу мобильная клиентская служба, которая осуществляет выездные приемы граждан по месту их проживания.
Воспользоваться услугой выездного приема могут те категории граждан, которые лишены возможности обратиться в клиентскую службу по состоянию здоровья. К ним принадлежат: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; лица старше 80 лет; граждане с инвалидностью I группы; инвалиды I группы с детства.
Выездной прием производится специалистами клиентской службы ОСФР по предварительной записи. Для этого необходимо оставить заявку на прием одним из наиболее удобных способов: по телефону единого контакт-центра (8 800 100-00-01), в форме личного обращения (в том числе через представителя или уполномоченное лицо), в виде электронного обращения на сайте СФР (https://es.pfrf.ru/znp/), а также почтовым отправлением.
Кроме того, существует ряд обстоятельств, на основании которых в осуществлении выездного приёма может быть отказано. В их число входят следующие ситуации: отсутствие обеспечения необходимых условий для оказания услуги или самого гражданина в течение 15 минут после прибытия специалиста; есть основания предполагать, что гражданин не в состоянии понимать характер совершаемых им действий либо находится в состоянии опьянения; если невозможно установить личность гражданина или его представителя, в том числе не предъявлен документ, подтверждающий полномочия; гражданин не предоставил необходимые для оказания государственной услуги документы.
"Мобильная клиентская служба представляет собой полноценную альтернативу стационарной. Это означает, что обратившийся сюда гражданин может рассчитывать на получение всего диапазона услуг, которые доступны в клиентской службе СФР", — пояснила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.
Последние комментарии
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.