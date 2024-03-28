"Тольяттиазот" обновил объекты железнодорожной инфраструктуры

"Тольяттиазот" завершил капитальный ремонт фундамента весов на пятом железнодорожном пути. Ключевой измерительный прибор успешно прошел поверку весоповерочным вагоном и запущен в эксплуатацию.

Железнодорожные весы предназначены для взвешивания подвижного состава с готовой продукцией, которая отправляется потребителю, — вагонов-минераловозов, вагонов-цистерн для перевозки аммиака и метанола. Оборудование способно взвешивать вагоны массой до 100 тонн. Всего на промышленной площадке "Тольяттиазота" четыре таких устройства.

Капитальный ремонт проходил в несколько этапов: демонтаж, заливка основания, монтаж опорных плит и установка усиливающего каркаса. Для устройства фундамента потребовалось 100 кубических метров бетона и 7 тонн арматуры. При проведении масштабных работ привлекалась специальная техника — гидромолот на базе экскаватора.

Железнодорожные весы запущены в эксплуатацию после поэтапной поверки как в статике, так и в динамике, а также проведения пусконаладочных работ.

"Тольяттиазот" регулярно модернизирует и обновляет оборудование, предназначенное для отправки продукции потребителю. Это позволяет ускорить отгрузку и увеличить пропускную способность железнодорожных путей предприятия. Еще одно немаловажное преимущество ремонта — обеспечение максимально точных показаний веса продукции, что также указывает на клиентоориентированность компании", — отметил главный инженер АО "ТОАЗ" Андрей Кургин.