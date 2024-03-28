В ПГУТИ прошел ежегодный форум "Кадры для цифровой экономики"

В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) прошел ежегодный форум "Кадры для цифровой экономики". В нем приняли участие студенты и преподаватели вузов, руководители крупных региональных ИТ-компаний, а также представители органов власти. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России и Совета ректоров вузов Самарской области в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика".

Работа форума началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в московском "Крокус Сити Холе". Затем эксперты обсудили проблемы отрасли и профильных компаний, ситуацию на рынке труда IT-специалистов, а также образовательные технологии в системе подготовки кадров.

На церемонии открытия к собравшимся обратился заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин: "Это масштабное мероприятие проходит в Самаре во второй раз и совмещает традиционную ярмарку вакансий и дискуссионные площадки по самым актуальным вопросам подготовки кадрового потенциала для цифровой экономики. Сейчас перед ИT-отраслью стоит задача освоить производство базового телекоммуникационного оборудования. Этим сейчас активно занимаются российские компании, часть из которых представили свои стенды на ярмарке вакансий. Вторая задача — создание технолого-инженерного программного обеспечения".

Участников форума приветствовала и статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алена Руденко:

"Для Минцифры вопрос кадрового обеспечения ИT-отрасли является одним из приоритетных, обеспечивающих формирование технологического суверенитета страны. Поэтому наша совместная задача с ПГУТИ — комплексное развитие вуза, его материально-технической базы. Важно совместно разрабатывать передовые высокотехнологические решения для цифровой трансформации страны".

Вопрос кадрового дефицита, подготовки наиболее востребованных специалистов для ИТ-отрасли и ее поддержке на региональном и федеральном уровнях также обсуждался на традиционной встрече Губернатора Дмитрия Азарова с ИТ-сообществом региона, которая состоялась 5 марта.

Выступая на открытии врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков отметил, что в регионе существует хорошая база подготовки ИТ-кадров, но дефицит на рынке ощущается:

"У нас мощная база для подготовки специалистов для этой отрасли. Тем не менее, мы видим дефицит кадров — по Российской Федерации не хватает около полумиллиона сотрудников. Отрадно, что именно ПГУТИ является площадкой для проведения этого форума. В этом вузе проходит подготовка практически по всем специальностям в сфере информационных технологий и телекоммуникаций".

По мнению Константина Преснякова, университет в последние годы интенсивно развивается. Здесь открыта первая в стране кафедра совместно с Почтой России, создан киберполигон, что повышает качество специалистов в сфере информационной безопасности.

"На выходе мы имеем большое количество выпускников, которые способны выдавать хороший, качественный продукт для ИT-сферы. У нас отчасти специфическая ИT-отрасль, потому что большое количество компаний, занимающихся разработкой ИT-продуктов, организовано выпускниками самарских вузов. За счет развития собственных ИT-компаний, за счет собственных ИT-решений регион и выделяется в числе прочих. Самарская область давно и прочно входит в число лидеров по разработке программного обеспечения", — сообщил Константин Пресняков.

Ректор ПГУТИ Вадим Ружников, выступая на дискуссионных площадках форума, отметил, что это мероприятие выросло из традиционной для вуза "Ярмарки вакансий". В этом году в ней приняли участие 34 компании. Всего на ярмарке побывали более 1500 студентов из разных самарских вузов.

В рамках работы форума также состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве ПГУТИ и ИТ-компаний, среди которых ООО "Открытый код", "СМАРТС", НОЦ "Инженерия будущего".

"Сегодня мы заключили новые партнерские соглашения. Они подразумевают сотрудничество в сфере науки, подготовки образовательных кадров. Все наши учебные планы по подготовке специалистов всегда синхронизируются с работодателями, поскольку выпускник ценен именно тем, как он востребован на рынке труда. Взаимодействие, которое мы обозначили с помощью соглашений, еще раз подчеркивает интерес работодателей к нашему университету и нашим выпускникам", — отметил Вадим Ружников.

Ректор также сообщил, что 90% выпускников ПГУТИ находят работу по специальности.

Гостей форума поприветствовал и председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн:

"В ПГУТИ достаточно высокий уровень подготовки специалистов. По целому ряду направлений, например, в части информационной безопасности, университет обеспечивает своими кадрами весь Приволжский федеральный округ. Но стоять на одном месте нельзя. Наша задача заключается в том, чтобы сделать ПГУТИ одним из ведущих цифровых вузов страны. И для этого есть все возможности".

Депутат отметил, что в настоящее время совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России прорабатывается программа по прорывному развитию четырех цифровых вузов минцифры, один из которых — ПГУТИ. Каждый из четырех вузов должен определить ключевые направления своего развития. Затем будет сформирован пул из крупных отраслевых компаний по этим направлениям, чтобы они в тесном сотрудничестве с конкретным вузом начинали заниматься подготовкой кадров. Именно востребованность выпускников, их работа по специальности является главным критерием эффективности самого вуза.

Работа форума проходила на трех дискуссионных площадках, на которых эксперты отметили, что ИТ-отрасль находится на подъеме и имеет огромную поддержку от государства, как ни одна другая отрасль. Сегодня все сферы деятельности напрямую зависят от цифры, поэтому и меры поддержки ИТ столь значимые.