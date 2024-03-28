Энергетики "Т Плюс" поучаствовали в отборе проектов инженерного чемпионата CASE-IN

Представители "Т Плюс" поучаствовали в оценке проектов XII Международного инженерного чемпионата CASE-IN по направлению "Теплоэнергетика". Свои проекты на суд жюри представили 8 команд, состоящих преимущественно из старшекурсников теплоэнергетического факультета (ТЭФ) СамГТУ.
Конкурсантам была задана общая тема "Оптимизация работы теплоэнергетической системы". В рамках решения данного кейса предлагалось разработать уникальный проект перевода тепловой нагрузки с котельных на электростанцию и обосновать его эффективность. Приоритетами для студентов являлись сохранение бесперебойного горячего и теплоснабжения жителей мегаполиса, а также применение инструментов бережливого производства.
По итогам защит экспертная комиссия, состоящая из преподавателей факультета и специалистов Самарского филиала ПАО "Т Плюс", во главе с деканом ТЭФ Константином Трубицыным присудила призовые места командам:
— 1 место — команда "Green goats" (капитан — Иван Кожин);
— 2 место — команда "Теплопузики" (капитан — Лев Ковязин);
— 3 место — команда "HPTeam" (капитан — Анна Швынденкова).
Команда-победитель поучаствует в финальном этапе XII Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который пройдет в Москве в конце мая 2024 года.
"Чемпионат CASE-IN дает возможность молодым людям из разных регионов России развиваться, решая реальные производственные задачи, занимаясь научно-техническим творчеством. Для ряда студентов СамГТУ участие в инженерном первенстве становится ступенькой к трудоустройству в компанию "Т Плюс", — отметил технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.
"На самом деле победителей выявить было сложно. Представители компании "Т Плюс" отметили, что все варианты решения кейсов могут быть внедрены в производство. Надеюсь, что мы встретим на объектах компании нынешний состав команд", — дал оценку итогам мероприятия декан теплоэнергетического факультета Константин Трубицын.
Международный инженерный чемпионат CASE-IN − это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. "Т Плюс" ежегодно выступает партнером инженерного чемпионата. Молодые сотрудники филиалов компании участвуют в отборочных этапах Лиги молодых специалистов, а представители компании выступают в качестве экспертов CASE-IN.
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