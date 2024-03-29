К воскресенью воздух в Самаре прогреется до +11 °C

Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на последние дни марта в Самарской области.

В пятницу, 29 марта, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха +5…+7 °C. Утром на дорогах местами сильная гололедица.

В субботу, 30 числа, в Самарской области сохранится переменная облачность, местами - небольшой дождь. Ветер южный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, по востоку области до -12°C. Днем +3…+8 °C.

31 марта в регионе ожидается облачная погода. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1…+4 °C, днем +6…+11 °C.

В первый рабочий день апреля в Самаре и по области прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, местами туман. Ветер Юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +8…+13 °C.