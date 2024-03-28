Ограничение движения на участке М-5 продлено до 29 марта

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Ограничение движения для большегрузов на участке М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург (км 97 — км 128) продлено до 8:00 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Самарской области.