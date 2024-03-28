Баскетбольная "Самара" на домашнем поле уступила "Уралмашу"

В гостевом матче "Уралмаш", благодаря 31 очкам, набранным Октавиусом Эллисом, одержал победу над "Самарой".
Матч прошел в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" и завершился со счетом 83:77 в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе "Самары" оказался американский форвард Хэйден Далтон, набравший 20 очков.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.