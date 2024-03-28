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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" на домашнем поле уступила "Уралмашу"

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В гостевом матче "Уралмаш", благодаря 31 очкам, набранным Октавиусом Эллисом, одержал победу над "Самарой".

Матч прошел в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" и завершился со счетом 83:77 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе "Самары" оказался американский форвард Хэйден Далтон, набравший 20 очков.

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