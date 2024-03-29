В Шентале при пожаре в частном доме пострадал мужчина

В четверг, 28 марта, в 17:56 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре на ул. Мичурина, 1 "А" в с. Шентала, сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия горел частный дом на площади 96 кв. метров. На борьбу с огнем были направлены 13 человек и четыре автоцистерны. Пожар удалось ликвидировать в 19:43.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре пострадал 73-летний мужчина.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.