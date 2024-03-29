В воскресенье, 31 марта, международный аэропорт Курумоч переходит на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать с 31 марта по 26 октября этого года.

В летнем сезоне 27 авиакомпаний запланировали полеты из Самары по 41 направлению. Прямыми рейсами можно будет улететь в 23 города России: наиболее популярными среди путешественников традиционно будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Из международных направлений лидером по количеству рейсов остается Турция. Запланированы еженедельные рейсы в Стамбул и Даламан. Лидером среди международных курортных направлений является Анталья до 29 рейсов в неделю. В расписании также заявлены рейсы в Дубай, Шарм-Эль-Шейх, Баку, Ереван и Тбилиси.

В летнем расписании появятся рейсы в Челябинск, Томск и Минск. Увеличится частота полетов в Новосибирск, Махачкалу и Нижний Новгород.

Расписание рейсов может корректироваться, в зависимости от планов авиакомпаний. Полная версия весенне-летнего расписания доступна на сайте.