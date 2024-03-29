В воскресенье, 31 марта, международный аэропорт Курумоч переходит на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать с 31 марта по 26 октября этого года.
В летнем сезоне 27 авиакомпаний запланировали полеты из Самары по 41 направлению. Прямыми рейсами можно будет улететь в 23 города России: наиболее популярными среди путешественников традиционно будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Из международных направлений лидером по количеству рейсов остается Турция. Запланированы еженедельные рейсы в Стамбул и Даламан. Лидером среди международных курортных направлений является Анталья до 29 рейсов в неделю. В расписании также заявлены рейсы в Дубай, Шарм-Эль-Шейх, Баку, Ереван и Тбилиси.
В летнем расписании появятся рейсы в Челябинск, Томск и Минск. Увеличится частота полетов в Новосибирск, Махачкалу и Нижний Новгород.
Расписание рейсов может корректироваться, в зависимости от планов авиакомпаний. Полная версия весенне-летнего расписания доступна на сайте.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.