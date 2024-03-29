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Общество

РСХБ: за 23 года россияне стали съедать вдвое больше мяса, в 2024 году ожидается новый рекорд

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году потребление мяса в России продолжило рост и достигло 80,8 кг на человека. В 2024 году, как ожидается, будет поставлен новый рекорд — 83 кг. Такой прогноз озвучил главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Ещё в 1999–2000 гг. на россиянина в среднем приходилось 45 кг мяса и мясопродуктов. Затем потребление мяса устойчиво росло на протяжении более чем 20 лет, а последние 5 лет ежегодно ставится новый рекорд по этому показателю. В 2023 году он составил 80,8 кг на человека", — рассказал Андрей Дальнов.

По словам главного отраслевого аналитика РСХБ, в начале нулевых основным драйвером рынка было мясо бройлера, но примерно 10 лет назад эстафета перешла к свиноводам и производителям индейки. Сейчас рынок выходит на новый этап диверсификации: появились крупные успешные проекты по производству и переработке утки и баранины.

Тем не менее дальнейший прирост до прогнозируемых 83 кг по итогам 2024 года обеспечат традиционные лидеры: свинина и бройлер, считает Андрей Дальнов.

Потребление свинины, как прогнозируют в РСХБ, увеличится на 1,3 кг, бройлера — на 0,5 кг. Небольшой рост ожидается по другим породам птицы (индейка, утка и т. д.) и говядине.

"Потребление мяса и мясопродуктов уже превышает рекомендованный норматив Минздрава (73 кг), однако не стоит говорить о переедании: мясо является ценным источником всех 9 не синтезируемых нашим организмом аминокислот и большинства незаменимых жирных кислот, это компенсирует пока недостигнутый уровень потребления некоторых других продуктов", — заключил эксперт.

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