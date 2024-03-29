В Самаре в день матча "Крыльев" будет усилена работа общественного транспорта

В субботу, 30 марта, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 22 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Зенит". Начало матча в 15:00.

Для удобства зрителей будет усилена работа общественного транспорта. Это коснется трамвайных маршрутов №№ 5, 11 и 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке "Самара Арена".

Также усилят работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации городского департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.