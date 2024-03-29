Группа ВТБ: олимпийские чемпионы выйдут на старт Югорского лыжного марафона

В Ханты-Мансийске на дистанцию 50 км Югорского лыжного марафона выйдут знаменитые олимпийские чемпионы — золотой призер Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков, бронзовые медалисты Иван Алыпов и Алексей Петухов, а также неоднократный призер игр и трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов.
В старте пятикилометровой гонки примут участие золотые медалисты Олимпийских игр по биатлону Юрий Кашкаров (Сараево-1984), Ольга Зайцева (Турин-2006, Ванкувер-2010), Светлана Слепцова (Ванкувер-2010) и серебряный призер Сочи-2014 Ольга Вилухина.
"Югорский марафон станет местом, где на одной площадке соберутся профессиональные спортсмены и любители лыжного спорта. Выход на старт с известными на весь мир лыжниками и биатлонистами придаст участникам забегов чувство особого статуса и азарта. Кроме того, в этом году спортивный праздник станет еще ярче за счет ретро-забега на 8 километров. Участники побегут на винтажных лыжах и ботинках с рантами в одежде времен СССР", — прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" Виталий Мосунов.
"На Югорский лыжный марафон зарегистрировалось свыше 3000 участников более чем из 30 регионов России, а также Эстонии и Казахстана. Каждый пятый планирует пробежать "марафонскую" дистанцию 50 км, примерно каждый третий пройдет 5-километровый короткий участок трассы. Самому старшему участнику соревнований — 80 лет, а младшему — всего 1 год. Впервые в Югре на лыжах выйдут на старт студенты российских вузов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, ОАЭ, Египта, Ирана", — прокомментировал олимпийский чемпион, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.
Югорский лыжный марафон состоится 6–7 апреля в Ханты-Мансийске. С 2013 года его проводит правительство ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке банка "Открытие" (входит в группу ВТБ).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!