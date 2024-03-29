"ЭнергосбыТ Плюс" вручает подарки победителям акции "В Новый год — без долгов!" среди юридических лиц

В офисах обслуживания клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" вручены первые специальные призы для победителей акции "В Новый год — без долгов" для юридических лиц. В общей сложности энергетики отметят 60 компаний и организаций региона.
Напомним, что новогодняя акция проходила с 15 ноября по 31 декабря 2023 года. Участниками акции могли стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица — собственники нежилых помещений, относящиеся к коммерческим потребителям. Для этого им необходимо было до конца прошлого года оплатить текущие начисления и погасить долги при их наличии, а также внести рекомендательный платеж за ГВС и отопление за декабрь.
"Повышенный интерес к данной акции, участие в которой приняли около 5,8 тысячи юридических лиц Самарской области, продемонстрировал высокую ответственность наших клиентов перед поставщиком ресурсов. В ближайшее время специалисты энергокомпании свяжутся со всеми победителями для уточнения порядка получения ценных призов", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Узнать об актуальных акциях энергокомпании можно на официальном сайте samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!