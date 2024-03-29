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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" вручает подарки победителям акции "В Новый год — без долгов!" среди юридических лиц

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В офисах обслуживания клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" вручены первые специальные призы для победителей акции "В Новый год — без долгов" для юридических лиц. В общей сложности энергетики отметят 60 компаний и организаций региона.

Фото: предоставлено АО "ЭнергосбыТ Плюс"

Напомним, что новогодняя акция проходила с 15 ноября по 31 декабря 2023 года. Участниками акции могли стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица — собственники нежилых помещений, относящиеся к коммерческим потребителям. Для этого им необходимо было до конца прошлого года оплатить текущие начисления и погасить долги при их наличии, а также внести рекомендательный платеж за ГВС и отопление за декабрь.

"Повышенный интерес к данной акции, участие в которой приняли около 5,8 тысячи юридических лиц Самарской области, продемонстрировал высокую ответственность наших клиентов перед поставщиком ресурсов. В ближайшее время специалисты энергокомпании свяжутся со всеми победителями для уточнения порядка получения ценных призов", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Узнать об актуальных акциях энергокомпании можно на официальном сайте samara.esplus.ru/promo/.

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