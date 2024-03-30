На Волге в Самаре спасатели сняли мужчину с дрейфующей льдины

В пятницу, 29 марта, спасатели Поисково-спасательного подразделения "Центральная" на реке Волга около Ленинградского спуска в Самаре сняли с дрейфующей льдины 19-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ведомства.
Он прыгнул с берега на льдину. Льдина отошла от берега на 30 метров и стала дрейфовать вниз по течению. Промокшие ноги молодого человека начали замерзать.
В 17:54 для оказания помощи от спасательной станции "Центральная" вышло судно на воздушной подушке "Нептун". Через 8 минут молодого человека сняли с дрейфующей льдины и доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь не потребовалась.
В 18:02 спасательная операция на акватории реки Волга была окончена.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!