На Волге в Самаре спасатели сняли мужчину с дрейфующей льдины

В пятницу, 29 марта, спасатели Поисково-спасательного подразделения "Центральная" на реке Волга около Ленинградского спуска в Самаре сняли с дрейфующей льдины 19-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ведомства.

Он прыгнул с берега на льдину. Льдина отошла от берега на 30 метров и стала дрейфовать вниз по течению. Промокшие ноги молодого человека начали замерзать.

В 17:54 для оказания помощи от спасательной станции "Центральная" вышло судно на воздушной подушке "Нептун". Через 8 минут молодого человека сняли с дрейфующей льдины и доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь не потребовалась.

В 18:02 спасательная операция на акватории реки Волга была окончена.