В начале апреля в Похвистнево изменится расписание электричек

1, 2, 4 апреля в связи с проведением ремонтных работ на станции Похвистнево Куйбышевская железная дорога вносит изменения в график движения пригородных поездов: поезд № 7528 Самара (отпр. 19.34) — Похвистнево (приб. 22.13) проследует по измененному расписанию Самара (отпр. 19.54) — Похвистнево (приб. 22.53).

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте СППК.