В центре Самары обрушилась стена дома

В Самаре произошло ЧП в субботу, 30 марта, на ул. Куйбышева, 38.

По предварительным данным, при обрушении кирпичной кладки пострадала машина. На место прибыли сотрудники полиции и коммунальных служб. Движение по улице перекрыли. Согласно открытым данным, дом был построен в 1917 году.

Местные жители говорят, что давно казалось: стена вот-вот рухнет.