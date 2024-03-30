В центре Самары обрушилась стена дома

В Самаре произошло ЧП в субботу, 30 марта, на ул. Куйбышева, 38.
По предварительным данным, при обрушении кирпичной кладки пострадала машина. На место прибыли сотрудники полиции и коммунальных служб. Движение по улице перекрыли. Согласно открытым данным, дом был построен в 1917 году.
Местные жители говорят, что давно казалось: стена вот-вот рухнет.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!