В заброшенном кинотеатре "Юность" горел мусор

В субботу, 30 марта, в заброшенном кинотеатре "Юность" в Самаре в 18:59 произошло задымление.

Как сообщает региональное МЧС, горел мусор на площади 30 м. кв. На месте работали восемь спасателей и две спецмашины. В 19:28 объявлена полная ликвидация.