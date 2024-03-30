Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Кинеле

В пятницу, 29 марта, в 10:21 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре на ул. Мира в Кинеле, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.

На месте происшествия горел частный дом на площади 20 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 13 человек.

Пожар удалось ликвидировать в 10:57.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что при пожаре был травмирован 66-летний мужчина.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.