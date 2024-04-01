В селе Курумоч загоревшуюся "Газель" потушили за 7 минут

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В воскресенье, 31 марта, в 15:58 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины неподалеку от дома № 18 на ул. Полевая в селе Курумоч Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.