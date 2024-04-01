В Самаре продлили действие "пакетных" предложений по оплате проезда в общественном транспорте

Держатели Карты жителя Самарской области могут подключить пакетные тарифы до 30 июня по сниженной стоимости, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Для держателей карт доступно 4 вида тарифов: 5 поездок за 165 рублей (33 рубля за 1 поездку); 10 поездок за 325 рублей (32,5 рубля за 1 поездку); 20 поездок за 640 рублей (32 рубля за 1 поездку); 40 поездок за 1240 рублей (31 рубль за 1 поездку).

Впервые "пакетные" тарифы были внедрены в пилотном режиме с января 2024 года. Тарифы доступны всем категориям пассажиров, с активацией по Карте жителя Самарской области.

Выбирая тот или иной "пакет", появилась возможность экономить от 3 до 6 рублей за 1 поездку.