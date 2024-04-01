В Самарской области прогнозируется аномально жаркий апрель

В Самарской области синоптики ФГБУ "Приволжского УГМС" прогнозируют аномально высокую температуру воздуха в апреле.

Согласно прогнозам по данным Гидрометеорологического центра России, в апреле средняя температура воздуха в регионе будет выше климатической нормы. Нормой по Самарской области на четвертый месяц года является температура 6,7°C.

Прогноз по осадкам близок к норме, однако на юго-востоке области может превышать ежегодные климатические значения.