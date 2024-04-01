По колено в воде: пассажиры с "ОМика" до Рождествено жалуются на переправу

С приходом оттепели жители села Рождествено в буквальном смысле стали заложниками большой воды. Из-за начавшего таять льда переправа на теплоходе "ОМ" сопровождается острыми ощущениями: чтобы добраться до берега, людям приходится погружаться в воду практически по колено.

Видео, иллюстрирующее прелести межсезонья для тех, кто пользуется переправой, опубликовали сами жители села в соцсетях.

"Приходится прыгать на лед и воду. Что, если пойдет ребенок и лед треснет? Это какое-то издевательство, видео нужно отправить в прокуратуру. Ни переправы нормальной, ни дороги. В каком веке живем? Давно надо построить мост, чтобы жители села комфортно добирались до Самары на работу", — пишут под видео заложники ситуации.

В администрации Волжского района при этом уверяют, что ситуация — под контролем, и одновременно ссылаются на то, что происходящее — зона ответственности других ведомств.

"Ситуация у нас под контролем. А за перевозку людей транспортом отвечает речное пароходство. Наши — только жители. Мы не предоставляем транспорт", — прокомментировали в районной администрации.