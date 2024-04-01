16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре обсудили направления сотрудничества со Сбером Дети из Белгородской области в Самаре побывали на домашнем матче "Крыльев Советов" В Самаре обсудили предложения по дальнейшему оздоровлению Волги Дмитрий Азаров о помощи самарским военнопленным: "Занимаюсь решением этого вопроса" Дмитрий Азаров поздравил Андрея Мордвичева с присвоением звания Героя РФ

Власть и политика

В Самаре прошел форум "Мама в ресурсе"

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года семьи на базе регионального Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества прошел женский форум "Мама в ресурсе".

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Участниками форума стали многодетные матери, представители семейных общественных организаций и объединений Самарской области, учреждений службы семьи. Всего около 200 человек.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что Россия — это семья семей, где вместе живут разные народы и любые трудности можно преодолеть сообща. И чем крепче и больше семьи, тем крепче и больше наша страна. На сегодняшний день многодетные семьи являются безусловным приоритетом для государства. В начале этого года — Года семьи, был издан указ о социальной поддержке многодетных семей. Все те меры, которые инициированы президентом, уже внедряются в нашем регионе", — рассказал руководитель управления стратегии развития социальной защиты населения и демографической политики министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Евгений Пономарев.

На решение ключевых демографических задач, благополучие семей с детьми, формирование здоровой моды на многодетность и ответственное родительство, поддержку многодетных и молодых семей направлен национальный проект "Демография". В Самарской области его реализация находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. "При проектировании бюджета текущего года, при внесении в него изменений нами всегда в приоритетном порядке закладывается финансирование, необходимое для безусловного исполнения всех социальных обязательств и достижения национальных целей развития нашей страны, поставленных Владимиром Владимировичем Путиным", — ранее отмечал глава региона.

Открылся форум с презентации плана основных мероприятий по проведению в Самарской области Года семьи, мастер-классов по красоте и личных историй многодетных мам, которые своим успехом вдохновляют других родителей. Также специалисты рассказали о действующих в регионе мерах социальной поддержки семей с детьми.

"Для женщины-матери важно оставаться в ресурсе, вдохновляться, потому что счастливая мама — это залог счастливой семьи. Такой форум проходит у нас в регионе впервые. Мы очень старались сделать мероприятие не просто полезным, но и праздничным. Так как у меня самой трое сыновей, то я знаю насколько важна поддержка, поэтому и родилась идея объединить вместе таких же многодетных мам со всех уголков нашего региона. В нашей объединении мы поддерживаем и помогаем друг другу, показывая обществу, что многодетные семьи — это успешные семьи, это будущее нашей сильной страны", — делится организатор форума, многодетная мать и руководитель общественной организации "Объединение многодетных семей Самары и Самарской области" Татьяна Керженцева.

В завершении мероприятия состоялось выступление хора многодетных семей Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5