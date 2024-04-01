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Баскетбол Спорт

"Тольяттиазот" поддержал чемпионат Приволжского федерального округа по баскетболу

ТОЛЬЯТТИ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" выступил титульным спонсором чемпионата Приволжского федерального округа по баскетболу. Команда предприятия стала серебряным призером соревнований.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Круговой этап чемпионата проходил в течение трех дней. В нем приняли участие команды из Тольятти, Оренбурга и Димитровграда. Игры проходили без зрителей, онлайн-трансляция велась на сайте Российской федерации баскетбола.

В первых двух матчах сборная ТОАЗа победила. Игра с командой "Аврора" (г. Димитровград) закончилась со счетом 116:62, с "Авангардом" (г. Оренбург) — 115:74. В финале баскетболисты предприятия заняли второе место, уступив 15 очков спортсменам "Автоваза" (г. Тольятти). Лучшим игроком чемпионата признан старший оператор ДПУ цеха по производству карбамида № 08К Виктор Гусев.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

Команда "Тольяттиазота" по баскетболу зарекомендовала себя в качестве сильного игрока как в региональных, так и всероссийских соревнованиях. Здоровый образ жизни является неотъемлемой частью корпоративной культуры предприятия. Спортсменам-сотрудникам компании оказывается всесторонняя поддержка. Кроме того, ТОАЗ выступает спонсором и соорганизатором турниров и чемпионатов по различным видам спорта, продвигая спорт в регионе присутствия компании.

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