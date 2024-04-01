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В Исаклах презентовали модернизированный центр занятости

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Исаклинском районе Самарской области состоялась презентация обновленного центра занятости.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Комплексная модернизация службы занятости населения проводится в рамках национального проекта "Демография", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области эта работа ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Участие в мероприятии приняла министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина и глава муниципалитета Валерий Ятманкин.

"В прошлом году мы всей командой провели большую работу и обновили центры занятости во всех муниципалитетах, теперь это кадровые центры, — подчеркнула Ирина Никишина. — Обновление — это не только ремонт и новое оборудование, но и новые принципы работы. Один их них — принцип экстерриториальности, то есть жители области могут получить услуги в любом центре занятости региона, вне зависимости от места прописки. Все эти нововведения стали возможными благодаря национальному проекту "Демография", помимо федеральных средств, огромную роль сыграли и вложения от региона".

Работа специалистов центра занятости Исаклинского района направлена на проектирование карьеры, поиск работы для жителей муниципалитета и подбор специалистов на предприятия.

"Сегодня исторический момент, — отметил Валерий Ятманкин, — мы являемся свидетелями преображения нашего центра занятости, где работают люди на благо людей. Здесь решаются задачи не только по поиску работы, но и по переобучению, по привлечению специалистов из других регионов. Все это очень важно для развития Исаклинского района".

Здание центра занятости располагается в одном помещении с многофункциональным центром и фондом социального обеспечения, что позволяет гражданам получать более 500 услуг в одном месте.

Обновленный центр занятости ждет своих посетителей по адресу: с. Исаклы, ул. Куйбышевская, 96.

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