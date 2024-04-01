На трассе М-5 "Урал" в Самарской области на ж/д переезде вводится реверсивное движение

Во вторник, 2 апреля, с 1:00 до 2:00 на железнодорожном переезде, расположенном на автомобильной дороге М-5 "Урал" (км 960) в районе с. Александровка, будет организовано реверсивное движение с перекрытием одной полосы.

На месте будет осуществляться ремонт рельсошпальной решетки на железнодорожном переезде.