В Тольятти 2 апреля ограничат движение по ул. Громовой

Во вторник, 2 апреля, с 10:00 до 16:00 будет перекрыто движение транспорта по ул. Громовой в Тольятти.

Речь идет об участке от поворота на ТТУ до поворота на Поволжское шоссе

Здесь будут проводиться ремонтные работы. Движение транспорта на данном участке будет организовано по дублеру ул. Громовой.