В Самарской области обсудят запрет детям плавать на лодках и сапах у пляжей

На самарских пляжах, рекреационных зонах и других водных объектах общего пользования могут ужесточить правила летнего и зимнего отдыха. Законопроект внесен комитетом Самарской губернской думы 13 февраля 2024 г. и опубликован на региональном портале для публичного обсуждения проектов органов власти.
В частности, может быть запрещено: находиться в воде детям до семи лет без сопровождения взрослых, плавать на различных безмоторных средствах (гребных лодках, байдарках, сапбордах и иных безмоторных плавательных средствах независимо от их грузоподъемности) в зоне пляжа, а также размещать пункты проката лодок, гидроциклов и прочих безмоторных плавсредств ближе 250 м от границ рекреации.
Изменения могут коснуться и зимнего отдыха — в будущем возможно упразднят площадки для катания на коньках, расположенные на открытых водных объектах, а также запретят выезд на такие объекты транспорта вне зоны ледовой переправы.
Законопроект разработан по предложению Главного управления МЧС России по Самарской области. Введение указанных запретов вызвано необходимостью принятия мер для предотвращения происшествий на водных объектах в летний и зимний периоды и недопущения гибели людей, говорится в пояснительной записке.
Последние комментарии
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.