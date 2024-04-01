В Самарской области обсудят запрет детям плавать на лодках и сапах у пляжей

На самарских пляжах, рекреационных зонах и других водных объектах общего пользования могут ужесточить правила летнего и зимнего отдыха. Законопроект внесен комитетом Самарской губернской думы 13 февраля 2024 г. и опубликован на региональном портале для публичного обсуждения проектов органов власти.

В частности, может быть запрещено: находиться в воде детям до семи лет без сопровождения взрослых, плавать на различных безмоторных средствах (гребных лодках, байдарках, сапбордах и иных безмоторных плавательных средствах независимо от их грузоподъемности) в зоне пляжа, а также размещать пункты проката лодок, гидроциклов и прочих безмоторных плавсредств ближе 250 м от границ рекреации.

Изменения могут коснуться и зимнего отдыха — в будущем возможно упразднят площадки для катания на коньках, расположенные на открытых водных объектах, а также запретят выезд на такие объекты транспорта вне зоны ледовой переправы.

Законопроект разработан по предложению Главного управления МЧС России по Самарской области. Введение указанных запретов вызвано необходимостью принятия мер для предотвращения происшествий на водных объектах в летний и зимний периоды и недопущения гибели людей, говорится в пояснительной записке.