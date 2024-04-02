Баскетбольная "Самара" обыграла "Руну"

В понедельник, 1 апреля, баскетбольная Самара на стадионе "Динамо" в Москве встречалась с "Руной" в очередном матче Единой лиги ВТБ.
Игра закончилась победой "Самары" со счётом 81:67 (17:24, 18:22, 17:20 и 15:15).
В понедельник, 1 апреля, баскетбольная Самара на стадионе "Динамо" в Москве встречалась с "Руной" в очередном матче Единой лиги ВТБ.
Игра закончилась победой "Самары" со счётом 81:67 (17:24, 18:22, 17:20 и 15:15).
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Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.