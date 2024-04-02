Сотрудники самарского ГАИ рассказали, как вести себя во время тумана водителям

В Самарской области 2 апреля утром объявлен желтый уровень опасности в связи с туманом и ограниченной видимостью. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Госавтоинспекция региона рекомендует учитывать прогноз погоды и не нарушать правила безопасности в дорожно-транспортной среде.

"Соблюдайте скоростной режим, избегайте резких маневров и перестроений, держите дистанцию, снижайте скорость перед поворотами и пешеходными переходами. Пешеходов призываем использовать световозвращатели, а при переходе проезжей части — снимать капюшоны, не отвлекаться на телефоны, — предупредили в ведомстве. — В случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, обращаетесь за помощью на Единый номер "112".