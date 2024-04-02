В Курумоче из-за тумана задерживаются авиарейсы, прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров

В понедельник, 1 апреля, из-за неблагоприятных метеоусловий — тумана, в аэропорту "Курумоч" задерживались вылеты и прилеты пассажирских авиарейсов. Воздушные суда, следовавшие в Самару, были направлены на запасные аэродромы, об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В связи с задержками рейсов в самарском аэропорту Приволжской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров. В надзорном ведомстве пояснили, что авиакомпаниями пассажирам оказываются услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил.

Ситуация находится на контроле ведомства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Прокуратурой организован приём обращений пассажиров.