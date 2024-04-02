Проекты Самарской области по созданию нового корпуса санатория и реконструкции гостиницы могут получить льготный федеральный кредит

Министерством экономического развития Российской Федерации подведены итоги 3 этапа обора проектов по программе льготного кредитования, утвержденной постановлением Правительства РФ № 141. Прием заявок проходил с 1 декабря 2023 года и завершился 20 февраля 2024 г. включительно. Благодаря решению Президента о расширении лимитов программы по номерному фонду с 48 до 59 тыс. номеров и посещаемости аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных комплексов с 10 до 23 млн человек, будут поддержаны все заявленные инвесторами проекты, отвечающие критериям конкурса.
В перечень потенциальных заемщиков, планируемых к включению в единый реестр заемщиков в рамках программы льготного кредитования в 2024 г. вошли два проекта от Самарской области: создание нового корпуса ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды" и гостиницы 4* в рамках реконструкции здания.
По итогам рассмотрения реестров потенциальных заемщиков, отобраны 189 проектов из 55 регионов страны общей стоимостью порядка 900 млрд рублей. В их числе 167 проектов по созданию гостиниц и многофункциональных комплексов (МФК) с общим номерным фондом в 38,1 тысяч номеров. Кредитный портфель таких проектов составит более 518 млрд рублей, а общая стоимость — 759 млрд рублей.
Поддержку получат 110 гостиниц и МФК категории 3 — 4 звезды с номерным фондом 27 тысяч номеров и 57 проектов категории 5 звезд с номерным фондом 11,1 тысяч номеров.
Отбор по программе также прошли 10 проектов по строительству аквапарков, 9 проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и 3 проекта по строительству круглогодичных парков развлечений. Их общее количество посетителей планируется на уровне 21,8 млн человек в год.
Объем кредитного портфеля составит более 101 млрд руб., общая стоимость — порядка 138 млрд рублей.
Последние комментарии
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д