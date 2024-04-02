Проекты Самарской области по созданию нового корпуса санатория и реконструкции гостиницы могут получить льготный федеральный кредит

Министерством экономического развития Российской Федерации подведены итоги 3 этапа обора проектов по программе льготного кредитования, утвержденной постановлением Правительства РФ № 141. Прием заявок проходил с 1 декабря 2023 года и завершился 20 февраля 2024 г. включительно. Благодаря решению Президента о расширении лимитов программы по номерному фонду с 48 до 59 тыс. номеров и посещаемости аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных комплексов с 10 до 23 млн человек, будут поддержаны все заявленные инвесторами проекты, отвечающие критериям конкурса.

В перечень потенциальных заемщиков, планируемых к включению в единый реестр заемщиков в рамках программы льготного кредитования в 2024 г. вошли два проекта от Самарской области: создание нового корпуса ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды" и гостиницы 4* в рамках реконструкции здания.

По итогам рассмотрения реестров потенциальных заемщиков, отобраны 189 проектов из 55 регионов страны общей стоимостью порядка 900 млрд рублей. В их числе 167 проектов по созданию гостиниц и многофункциональных комплексов (МФК) с общим номерным фондом в 38,1 тысяч номеров. Кредитный портфель таких проектов составит более 518 млрд рублей, а общая стоимость — 759 млрд рублей.

Поддержку получат 110 гостиниц и МФК категории 3 — 4 звезды с номерным фондом 27 тысяч номеров и 57 проектов категории 5 звезд с номерным фондом 11,1 тысяч номеров.

Отбор по программе также прошли 10 проектов по строительству аквапарков, 9 проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и 3 проекта по строительству круглогодичных парков развлечений. Их общее количество посетителей планируется на уровне 21,8 млн человек в год.

Объем кредитного портфеля составит более 101 млрд руб., общая стоимость — порядка 138 млрд рублей.