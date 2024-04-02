20 человек эвакуировали из-за пожара под Самарой

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Во вторник, 2 апреля, в 2:48, начался пожар в доме № 14 на ул. Дзержинского в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.