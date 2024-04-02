С 3 апреля открывается навигация по маршруту "Самара - Рождествено"

В среду, 3 апреля, начинаются пассажирские перевозки по маршруту "г. Самара (Речной вокзал) — с. Рождествено".

Из Самары судно отправляется в 6:45, 8:15 (с заходом на Проран), 10:00, 14:00 (Проран), 16:00 (Проран), 18:00 и 20:00.

Из Рождествено - 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:00,17:00, 19:00.

При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения графика работы.

Актуальная информация о работе маршрута размещена на сайте и в социальных сетях организации, а также по телефонам: 8-917-011-42-21 и 8 (846) 222-93-37.