В регионе из-за паводка затоплено шесть мостов

В настоящее время на территории Самарской области подтоплено шесть низководных автомобильных мостов в муниципальных районах Пестравский (н.п. Мосты), Большеглушицкий (н.п. Березовка и н. п. Константиновка), Кинель-Черкасский (н.п. Полудни) и Красноярский (н.п. Малиновый Куст и н. п. Кириллинский).

В зоне подтопления находится 74 приусадебных участка в н. п. Выселки Ставропольского района. Силами администрации района проводятся работы по откачке талых вод.

Для оценки обстановки задействована оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области, применяется беспилотная авиация.