В Пестравском районе из-за паводка подтопило мост

В результате подъема уровня воды в р. Большой Иргиз произошло подтопление низководного моста в районе н. п. Мосты Пестравского района.

Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Имеются объездные пути через н. п. Мосты — н. п. Тяглое Озеро — н. п. Ломовка.

Эвакуация населения и домашних животных не требуется.

Напомним, что для своевременного реагирования в период весеннего половодья спланирована группировка сил и средств РСЧС Самарской области, насчитывающая более 9 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники.

Паводковая ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.