В Пестравском районе из-за паводка подтопило мост

В результате подъема уровня воды в р. Большой Иргиз произошло подтопление низководного моста в районе н. п. Мосты Пестравского района.
Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Имеются объездные пути через н. п. Мосты — н. п. Тяглое Озеро — н. п. Ломовка.
Эвакуация населения и домашних животных не требуется.
Напомним, что для своевременного реагирования в период весеннего половодья спланирована группировка сил и средств РСЧС Самарской области, насчитывающая более 9 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники.
Паводковая ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!