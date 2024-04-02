Молодой самарец набрал для мошенников кредиты на миллион рублей

В Самаре 20-летний парень стал жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Со студентом в мессенджере связался незнакомец, представившийся помощником брокера, и предложил подзаработать на бирже. Молодой человек согласился, оформил кредиты на более чем 1,1 млн руб. и перевел их на счет, который брокер якобы зарегистрировал на его имя для торгов.

Однако вывести эти деньги обратно самарец уже не смог — "помощник брокера" сообщил ему неверный код. После этого парень понял, что его обманули.