Молодой самарец набрал для мошенников кредиты на миллион рублей

В Самаре 20-летний парень стал жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Со студентом в мессенджере связался незнакомец, представившийся помощником брокера, и предложил подзаработать на бирже. Молодой человек согласился, оформил кредиты на более чем 1,1 млн руб. и перевел их на счет, который брокер якобы зарегистрировал на его имя для торгов.
Однако вывести эти деньги обратно самарец уже не смог — "помощник брокера" сообщил ему неверный код. После этого парень понял, что его обманули.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎