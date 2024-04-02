От главы Большеглушицкого района потребовали ввести режим повышенной готовности из-за паводка

Прокурор Большеглушицкого района Самарской области Алексей Чуцков потребовал ввести режим повышенной готовности в связи с паводком.

Надзорное ведомство проверило оснащенность пунктов временного размещения граждан и осмотрело дороги на предмет переливов и разрушения асфальта.

В районе подтоплено два низководных моста. В пос. Константиновка можно добраться с помощью лодочной переправы.

При этом при наличии угрозы возникновения ЧС не был введен режим повышенной готовности. В связи с этим в адрес главы района прокурор внес представление.