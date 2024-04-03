Женщина погибла на пожаре в Самаре

Во вторник, 2 апреля, в 13:18 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в доме на ул. Красносельской, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 2 кв.

На борьбу с огнем были направлены 17 человек, которые ликвидировали пожар в 13:45.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре погибла 52-летняя женщина.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.