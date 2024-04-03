В Самаре на ул. Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов

В среду, 3 апреля, в девятом часу утра в Самаре на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии с рельсов сошел трамвай, следовавший по маршруту № 5.
Видео с места ЧП опубликовал паблик Вконтакте "ЕЩЁ Самара".
"Трамвай еще стоит там. Бригада ТТУ работает. Позже установят первопричину", - прокомментировали в мэрии на 9:03.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!