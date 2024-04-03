В Самаре на ул. Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов

В среду, 3 апреля, в девятом часу утра в Самаре на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии с рельсов сошел трамвай, следовавший по маршруту № 5.

Видео с места ЧП опубликовал паблик Вконтакте "ЕЩЁ Самара".

"Трамвай еще стоит там. Бригада ТТУ работает. Позже установят первопричину", - прокомментировали в мэрии на 9:03.