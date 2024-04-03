В Самаре молодые мамы в декрете могут бесплатно тренироваться в рамках социального проекта

Проект "Будь здорова, мама!" приглашает женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, на бесплатные тренировки. Организатор проекта — Самарская федерация ушу при поддержке Фонда президентских грантов. Направления занятий: фитнес, оздоровительная гимнастика, йога, послеродовое восстановление.

"На тренировку можно прийти с малышом. В залах тепло, чисто и уютно, сть где оставить коляску, есть весь необходимый тренировочный инвентарь. Все тренеры проекта прошли необходимое обучение для работы с послеродовыми проблемами", - сообщают организаторы.

Адреса залов в Самаре: ул. Ново-садовая, 44, оф 321; 5-я просека, 110е, Московское шоссе, 125а, ул. Революционная, 128.

Также в рамках проекта проводятся подвижные игры для мам и малышей, поддерживающие встречи с психологом (девичники с круговыми танцами, пением народных песен, играми, забавами), семинары с экспертами по гармоничному материнству и развитию детей.

Записаться можно в группе проекта "Будь здорова, мама!" или по телефону +7 (962) 602 08 14.