Подготовиться к "Диктанту Победы" можно 4 апреля в интерактивном формате

В преддверии акции "Волонтеры Победы" и партия "Единая Россия" проведут всероссийскую историческую интеллектуальную игру "1 418". Она состоится 4 апреля и будет посвящена событиям Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

В онлайн-игре "1 418" может принять участие любой желающий в возрасте от 14 лет, однако для получения призового места необходимо собрать команду от 3 до 10 человек в возрасте от 14 до 18 лет и определить капитана. Задания игры будут составлены на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, архивных документов и исторических фактов. Особое внимание будет уделено вопросам о "10 сталинских ударах" — серии наступательных операций, проведенной вооружёнными силами СССР в 1944 году.

"Игра уникальна тем, что ее создает сама молодежь для молодежи. При разработке использовались архивные документы и воспоминания ветеранов, такая работа проводится совместно с профессиональными историками. С каждым годом мы видим, как число участников только увеличивается, что еще раз подтверждает привлекательность такого формата", — отметила председатель Центрального штаба "Волонтеров Победы", заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

"Интеллектуальная игра "1418" стала уже хорошей традицией. Но для нашей молодежи это больше, чем разминка для ума — она позволит погрузиться в трагические события 1941–1945 годов, лучше узнать историю Великой Отечественной войны. Кроме того, для ребят это хорошая подготовка к "Диктанту Победы", который пройдет в канун 79-й годовщины Победы", — подчеркнул председатель комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.

В Приволжском федеральном округе игра начнется в 10.00 по местному времени.

По итогам четырех игр каждый участник получит сертификат, а по результатам четырех игр в каждом федеральном округе будут определены три команды, набравшие наибольшее количество баллов. Участникам команд-победителей будут направлены призы от организаторов.

В этом году от Самарской области уже зарегистрировалось свыше 900 участников, из которых в составе команд от 63-его региона играют более ста человек. По опыту прошлых лет, количество желающих значительно увеличивается в последние часы перед игрой, отмечают организаторы.

Зарегистрироваться на игру и узнать подробности можно на сайте https://игра-1418.рф/