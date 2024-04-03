Medswiss обеспечил надежное хранение медицинских данных с помощью облака T1 Cloud

Сеть клиник Medswiss перенесла в облако T1 Cloud информационные системы, связанные с хранением и обработкой медицинских данных. Это позволило улучшить обслуживание пациентов, а также обеспечило защиту чувствительной информации в соответствии с требованиями регуляторов.

Medswiss, обладая высоким уровнем цифровизации процессов управления медицинской деятельностью и клиентских сервисов, постоянно повышает скорость и доступность оказываемых услуг. Для сети клиник являются приоритетом сохранение и поддержка устойчивости ИТ-инфраструктуры, особенно при повышенных нагрузках, безопасность хранения и обработки персональных данных пациентов.

Переход в облако T1 Cloud обеспечил Medswiss стабильную и бесперебойную работу информационных систем и бизнес-приложений, а также высокую скорость загрузки и выгрузки медицинских данных во всех клиниках за счет отказоустойчивости облачной платформы. Благодаря быстродействию дисковой подсистемы Т1 Cloud сократилось время поиска данных пациентов в медицинской системе сети клиник, ускорились процессы обслуживания. Клиентский опыт также улучшился за счет непрерывного доступа к услугам клиник через функциональный онлайн-сервис, где можно посмотреть результаты диагностических исследований или записаться в дистанционном формате к нужному врачу.

Целостность и сохранность медицинских данных и личной информации пациентов обеспечивает инфраструктура облака T1 Cloud, которая имеет многоуровневую систему защиты и аттестована в соответствии с Федеральными законами № 152-ФЗ о персональных данных и № 187-ФЗ о безопасности объектов КИИ по первому наивысшей уровню защищенности и категории значимости.

"Оказание максимально качественного и оперативного обслуживания нашим пациентам — одна из приоритетных задач для Medswiss. В улучшении сервисов для клиентов и повышении эффективности процессов управления клиниками нам помогает облако T1 Cloud. Возможность масштабирования инфраструктуры обеспечивает гибкое управление вычислительными ресурсами без дополнительных затрат на собственное оборудование, что особенно актуально в условиях быстрого роста объемов хранимых медицинских данных. Кроме этого, размещение систем на платформе провайдера позволило нам решить одну из важнейших задач — организацию безопасной работы с персональными данными пациентов", — сказал Андрей Рудь, ИТ-директор Medswiss.

"Облачные технологии дают возможность автоматизировать и ускорить ряд ключевых процессов управления медицинской организацией. Например, сократить время на поиск и обработку данных пациентов, высвободив ценное время врачей для более важных задач — улучшения качества оказываемой помощи, а клиентам предоставлять высокотехнологичные и доступные способы получения сервисов. Размещение систем в облаке T1 Cloud соответствует действующим в отрасли законодательным требованиям по безопасному хранению и обработке персональных данных и гарантирует высокую надежность сервисов и защиту информации сети клиник", — прокомментировал Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса T1 Cloud.