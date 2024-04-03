Дмитрий Хилов: "Деловое сообщество видит позитивные результаты работы российского Правительства"

В среду, 3 апреля, председатель Правительства РФ Михаил Мишутин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом правительства. После этого глава кабмина ответил на вопросы депутатов.

В 2022 г. в своем послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин определил главные задачи, которыми руководствовалось Правительство. Первая — выполнение программы социально-экономического развития. Вторая — рост качества государственного управления в целом.

"Под руководством президента мы построили новую, технологичную и эффективную систему государственного управления, которая позволяет оперативно формировать и принимать выверенные решения, скоординированные на всех уровнях власти, реализовывать самые сложные инициативы. Важнейшей составляющей этой работы стало взаимодействие с Федеральным Собранием. В конструктивном диалоге с депутатами и сенаторами, а также регионами, представителями бизнеса, экспертного и научного сообщества всегда рождались сбалансированные решения", — отметил председатель Правительства, подчеркнув, что вопросы развития российских субъектов находятся постоянно в повестке Правительства. В 2023 г. вместе Михаил Мишустин, его заместители и представителя правительства посетили все регионы страны. Сам председатель Правительства с 2020 г. побывал в 55 из них.

В августе 2023 г. Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Самарскую область, в ходе которой вместе с губернатором Дмитрием Азаровым осмотрел ведущие предприятия авиакосмической отрасли региона и страны, решающее государственные задачи стратегической важности.

"Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными. Внешнее давление на Россию не ослабевало, наоборот — расширялось. По оценкам ряда экспертов, ограничения, введенные против нас, превышают все вместе взятые санкции против других стран мира, — отметил председатель Правительства РФ. — Несмотря на это, нам удалось поддержать экономику и регионы. Реализовать проекты развития, а также мероприятия в рамках специальной военной операции".

"Сегодня Михаил Мишустин выступил по итогам 2023 года. Мы, как деловое сообщество, видим позитивные результаты работы экономического блока Правительства РФ и нашего региона в таких беспрецедентно сложных условиях. Мы понимаем, что колоссальным трудом достигнут рост ВВП в 3,6% и видим, что это почти в два раза больше уровня других развитых стран, — прокомментировал председатель Самарского реготделения "Деловой России" и Клуба экспортеров Самарской области Дмитрий Хилов. — Для нас, как для бизнеса, важен вопрос инвестиций, и мы видим работу Правительства в части механизма СЗПК. Как сказал Михаил Мишустин, 4 триллиона руб. составили инвестиции по соглашению о защите и поощрении капиталовложений. Мы видим это на примере Самарской области. Инвестиционные проекты, которые проходят через Инвестиционный совет при губернаторе, не сокращаются, а темпы роста только увеличиваются, и регион, в частности, развивает такие важные для страны направления, как беспилотные технологии. Конечно, очень важно, что новые инвестиции, новые проекты — это и создание рабочих мест, и мы видим, что в нашем регионе ежегодно создается порядка 10 тыс. новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных. Также нам важно, что работа федерального правительства опирается на мнение бизнес-сообщества, и на всех уровнях слышат те задачи, которые ставит бизнес, и мы работаем в одной связке".