В Самарской области для многодетных музеи будут бесплатными

Государственные музеи Самарской области, проводимые ими выставки, а также выставки животных, проводимые Самарским зоопарком, станут бесплатными для многодетных семей, независимо от их состава и места проживания. Соответствующее постановление губернатора опубликовано во вторник, 2 апреля.
Согласно постановлению, дети до 14 лет смогут бесплатно посещать музеи или выставки только в сопровождении взрослых. При этом сопровождающий не сможет бесплатно осмотреть экспозицию, если не является членом многодетной семьи. При входе необходимо будет предъявить удостоверение многодетной семьи.
Исключение составляют выставки, организованные в здании музеев на платной основе сторонними организациями, а также имеющие возрастные ограничения 18+. Не полагается при бесплатном посещении и услуг экскурсовода.
Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня публикования, но не ранее, чем будет установлена единая форма удостоверения многодетной семьи Российской Федерации, говорится в документе.
Последние комментарии
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.