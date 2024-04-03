В Самарской области для многодетных музеи будут бесплатными

Государственные музеи Самарской области, проводимые ими выставки, а также выставки животных, проводимые Самарским зоопарком, станут бесплатными для многодетных семей, независимо от их состава и места проживания. Соответствующее постановление губернатора опубликовано во вторник, 2 апреля.

Согласно постановлению, дети до 14 лет смогут бесплатно посещать музеи или выставки только в сопровождении взрослых. При этом сопровождающий не сможет бесплатно осмотреть экспозицию, если не является членом многодетной семьи. При входе необходимо будет предъявить удостоверение многодетной семьи.

Исключение составляют выставки, организованные в здании музеев на платной основе сторонними организациями, а также имеющие возрастные ограничения 18+. Не полагается при бесплатном посещении и услуг экскурсовода.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня публикования, но не ранее, чем будет установлена единая форма удостоверения многодетной семьи Российской Федерации, говорится в документе.