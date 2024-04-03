226 приусадебных участков и 36 домов подтопило паводком в Самарской области

По состоянию на 3 апреля в разных районах Самарской области в зоне подтопления оказались 226 приусадебных участков и 36 домов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Подтоплено семь низководных автомобильных мостов в Пестравском районе у с. Мосты; в Большеглушицком — у сел Березовка, Константиновка и пос. Фрунзенский; в Кинель-Черкасском — у с. Полудни и в Красноярском — у деревни Малиновый Куст и пос. Кириллинский.
В зоне подтопления:
— 20 участков в Пестравском районе — 17 участков в с. Пестравка, два участка в с. Михайло-Овсянка и один участок в с. Садовка;
— 37 участков в Большеглушицком районе — из них 14 домов в с. Большая Глушица;
— 57 участков в Ставропольском районе, 54 из которых в с. Выселки и три в с. Нижнее Санчелеево;
— 48 участков, шесть домов в Большечерниговском районе. Из них 46 участков, шесть домов в с. Кочкиновка и два участка в с. Августовка.;
— 16 участков, 16 домов в Алексеевском районе. Из них 14 участков, 14 домов в с. Летниково и два участка, два дома в пос. Самовольно-Ивановка;
— в один участок в с. Елховка;
— 74 участка в Волжском районе, в с. Сухая Вязовка.
Администрации районов откачивают воду в местах подтоплений. В Большечерниговском и Большеглушицком районах в пунктах временного размещения находится 26 человек, в том числе четыре ребенка.
Последние комментарии
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.