226 приусадебных участков и 36 домов подтопило паводком в Самарской области

По состоянию на 3 апреля в разных районах Самарской области в зоне подтопления оказались 226 приусадебных участков и 36 домов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Подтоплено семь низководных автомобильных мостов в Пестравском районе у с. Мосты; в Большеглушицком — у сел Березовка, Константиновка и пос. Фрунзенский; в Кинель-Черкасском — у с. Полудни и в Красноярском — у деревни Малиновый Куст и пос. Кириллинский.

В зоне подтопления:

— 20 участков в Пестравском районе — 17 участков в с. Пестравка, два участка в с. Михайло-Овсянка и один участок в с. Садовка;

— 37 участков в Большеглушицком районе — из них 14 домов в с. Большая Глушица;

— 57 участков в Ставропольском районе, 54 из которых в с. Выселки и три в с. Нижнее Санчелеево;



— 48 участков, шесть домов в Большечерниговском районе. Из них 46 участков, шесть домов в с. Кочкиновка и два участка в с. Августовка.;

— 16 участков, 16 домов в Алексеевском районе. Из них 14 участков, 14 домов в с. Летниково и два участка, два дома в пос. Самовольно-Ивановка;

— в один участок в с. Елховка;

— 74 участка в Волжском районе, в с. Сухая Вязовка.

Администрации районов откачивают воду в местах подтоплений. В Большечерниговском и Большеглушицком районах в пунктах временного размещения находится 26 человек, в том числе четыре ребенка.